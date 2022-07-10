Грозовой фронт захватывает Москву
На юго-западе Москвы уже начались дожди. Грозовой фронт снова надвигается на столицу 10 июля.
При температуре +25 градусов в столичном регионе усиливается скорость ветра до 17 м/с.
Ранее в ГУ МЧС предупредили о дожде и граде. Спасатели напомнили, что непогода сохранится в Москве до конца суток.
В пятницу стало известно, что в Москве выпало более 30 процентов месячной нормы осадков за три часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
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