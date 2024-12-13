Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР на съезде в ВДНХ

Народный артист России Григорий Лепс официально вступил в партию ЛДПР на открытии XXXVI съезда, который проходит на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Певец получил партийный билет из рук председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Съезд, приуроченный к 35-летию со дня основания партии, собрал руководящий состав ЛДПР, делегатов, депутатов из всех регионов, активистов и сторонников партии.