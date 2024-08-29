Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
29 августа 202413:49
Заслуженные артисты России Григорий Лепс и SHAMAN (Ярослав Дронов) посетили военный госпиталь в Курске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что певцы пообщались с военнослужащими и исполнили свои хиты «Самый лучший день» и «Я русский», а также преподнесли подарки.
«Артисты подарили медперсоналу и находящимся на лечении бойцам гитары со своими автографами и витаминные наборы», - заключили в ведомстве.
Ранее Лепс нагрубил журналистке в ответ на вопрос о грядущей свадьбе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru