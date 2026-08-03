При атаке на склад под Владимиром пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на складской комплекс во Владимирской области. Об этом написал глава региона Александр Авдеев на на платформе «Макс».

Во Владимирской области загорелся логистический объект Wildberries

Ранее губернатор заявил об атаке БПЛА на объект в Собинском округе, отмечает RT. Позднее компания Wildberries сообщила, что на ее логистическом объекте под Владимиром произошел пожар из-за БПЛА.

Как отметил Авдеев, в результате ЧП молодой мужчина получил повреждение в области головы. Кроме того, пострадала женщина из соседнего населенного пункта, у нее незначительно повреждена нога. Позднее губернатор заявил о еще одном пострадавшем - молодом мужчине, который получил травму пальца руки.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиПострадавшиеВладимирская Область

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