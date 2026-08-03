При атаке на склад под Владимиром пострадали три человека

Ранее губернатор заявил об атаке БПЛА на объект в Собинском округе, отмечает RT. Позднее компания Wildberries сообщила, что на ее логистическом объекте под Владимиром произошел пожар из-за БПЛА.

Как отметил Авдеев, в результате ЧП молодой мужчина получил повреждение в области головы. Кроме того, пострадала женщина из соседнего населенного пункта, у нее незначительно повреждена нога. Позднее губернатор заявил о еще одном пострадавшем - молодом мужчине, который получил травму пальца руки.

