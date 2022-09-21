«Грибам – фото, птицам – кормушки»: В Москве стартовала осенняя программа экологических мероприятий

Чтобы встретить осень с улыбкой и позитивом, несмотря на стремительное похолодание, горожан приглашают на тематические экокружки, большинство которых проходит на природных территориях.

Этой осенью специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовили новые тематические мероприятия, посвященные экологическим вопросам, для детей и их родителей. В новом учебном году в экоцентрах и на природных территориях будут работать около 15 экокружков, организовываются конкурсы и экологические акции.

Так, в формате соревнований состоялся ежегодный Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Осень-2022». В основе – фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. Этой осенью Кубок прошел в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Мероприятие представляет собой соревнование, в основе которого лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. «Кубок столицы» - часть научного орнитологического мониторинга по сбору информации о перелетных и гнездящихся птицах. Участники делятся на команды. Задача команды – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Победители и призеры получили кубок, медали, грамоты и памятные призы.

Этой осенью любители фотографии также могут попробовать себя в искусстве съемки царства грибов – 15 сентября стартовал конкурс фотографий «Тихая фотоохота» для всех желающих старше 8 лет.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (в ней следует отметить координаты места, где был найден гриб) и до трех фотографий грибов, сделанных на природных территориях Москвы. Работы принимаются до 15 октября.