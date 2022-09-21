«Грибам – фото, птицам – кормушки»: В Москве стартовала осенняя программа экологических мероприятий

Горожан приглашают на тематические экокружки, фотоконкурсы, полезные для окружающей среды акции.

Чтобы встретить осень с улыбкой и позитивом, несмотря на стремительное похолодание, горожан приглашают на тематические экокружки, большинство которых проходит на природных территориях.

Этой осенью специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовили новые тематические мероприятия, посвященные экологическим вопросам, для детей и их родителей. В новом учебном году в экоцентрах и на природных территориях будут работать около 15 экокружков, организовываются конкурсы и экологические акции.

Так, в формате соревнований состоялся ежегодный Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Осень-2022». В основе – фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. Этой осенью Кубок прошел в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

Мероприятие представляет собой соревнование, в основе которого лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. «Кубок столицы» - часть научного орнитологического мониторинга по сбору информации о перелетных и гнездящихся птицах. Участники делятся на команды. Задача команды – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Победители и призеры получили кубок, медали, грамоты и памятные призы.

Этой осенью любители фотографии также могут попробовать себя в искусстве съемки царства грибов – 15 сентября стартовал конкурс фотографий «Тихая фотоохота» для всех желающих старше 8 лет.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (в ней следует отметить координаты места, где был найден гриб) и до трех фотографий грибов, сделанных на природных территориях Москвы. Работы принимаются до 15 октября.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Специалисты Мосприроды напоминают, что при фотографировании нужно быть аккуратными, ведь на особо охраняемых природных территориях нельзя собирать, сбивать и топтать грибы.

Благодаря таким конкурсам и мероприятиям гражданам прививается любовь к природе, организаторы делают акцент на бережном отношении к окружающей среде, природным ресурсам, животному и растительному миру, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

С сентября по 31 октября в рамках акции «Листопад добрых дел» каждый может сделать добрые дела для природы родного города: подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, сделать искусственные гнездовья, собрать лесные гостинцы для животных, навести порядок на природных территориях.

Когда начнутся холода и установится постоянный снежный покров, животным станет трудно добывать пропитание. В это время им на помощь придут специальные «столовые», куда все желающие могут регулярно подкладывать корм. А искусственные гнездовья на природных территориях, скворечники и синичники, станут отличным укрытием для птиц в холодное время – здесь птицы смогут переночевать и согреться в морозы. Крупные дуплянки послужат жилищем и для белок.

Самостоятельно сделанные кормушки и «домики» принимаются в экоцентрах и дирекциях природных территорий Мосприроды, все адреса указаны на сайте ведомства.

Также в рамках акции объявлен сбор запасов еды для зверей и птиц на зиму. Все желающие могут помочь заготовить плоды рябины и боярышника для снегирей, семена диких трав для мелких лесных птиц, желуди для соек, белок и дятлов, сено и овес для зайчиков.

Собирать природные материалы можно во дворах, городских скверах и на других городских территориях. Напоминаем, что на особо охраняемых природных территориях запрещены сбор и заготовка всех видов растений.

ФОТО: РИА Новости / Георгий Зимарев

До конца октября все желающие смогут принести в дирекцию природных территорий «Измайлово» и «Косинский» угощения для зимней подкормки зверей и птиц. Птичкам подойдут нежареные и несоленые семечки, орехи в скорлупе, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника, специальные зерновые корма для лесных птиц.

До 23 сентября в экоцентре «Экошкола Кусково» проходит акция «Запасаемся едой для животных» по сбору корма для зверей и птиц. Приносить можно семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а также несоленое сало для синичек.

В период с 15 по 30 сентября каждый желающий также может поучаствовать в акции по сбору желудей, орехов и плодов каштана для главный обитателей зеленоградского вольерного комплекса – ланей. Эти питательные и полезные лакомства для ланей особенно пригодятся им в зимний сезон. Приносить угощение для животных можно в вольерный комплекс «Дом лани» в часы его работы.

Также на природных территориях и в экоцентрах в период акции «Листопад добрых дел» проводятся занятия и мастер-классы, на которых специалисты рассказывают посетителям об особенностях зимовки животных, правилах их подкормки, показывают, как сделать кормушку, где лучше ее разместить.

В сентябре сотрудники природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» в дошкольных и школьных учебных заведений планируют установить кормушки для птиц. Там же они расскажут ребятам о том, какие птицы остаются на зимовку в Москве и чем их правильно подкармливать.

Для юных экологов и любителей природы познавательные мероприятия проводятся каждую неделю. Так, кружок «Вопрос пчеловоду» открыт каждую пятницу и субботу в экоцентре «Пчеловодство». На занятии можно получить ответы на интересующие вопросы у эксперта-пчеловода.

А в экоцентре «Экошкола Кусково» каждую среду проходит «Художественная мастерская» - цикл занятий для детей, направленный на развитие творческих способностей. На каждом занятии участники будут работать с разными техниками, создавая уникальные предметы ручной работы. В ходе занятий с ребятами ведутся просветительские беседы на тему охраны окружающей среды. По вторникам здесь же доступен кружок «Раннего экологического развития».

Также в Москве стартовала традиционная экологическая акция по приему вторичного сырья «Будущие поколения за разделение и сохранение». Она продлится до 9 октября 2022 года. Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака смогут сдать ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Расписание работы мобильных пунктов и правила подготовки «полезных» отходов к сдаче можно найти на портале акции сортируй-москва.рф.

Кроме того, в столице продолжается прием заявок на участие в открытом конкурсе «Лидер климатического развития». Он продлится до 30 сентября. Например, в одной из номинаций предусмотрен прием проектов от детей до 16 лет. Работы должны отражать темы снижения воздействия на климат, адаптацию к климатическим изменениям, раздельный сбор отходов, ответственное ресурсопотребление, а также призывать взрослых обратить внимание на эти важнейшие проблемы.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ЭкологияПрирода
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