«Грибам – фото, птицам – кормушки»: В Москве стартовала осенняя программа экологических мероприятий
Горожан приглашают на тематические экокружки, фотоконкурсы, полезные для окружающей среды акции.
Чтобы встретить осень с улыбкой и позитивом, несмотря на стремительное похолодание, горожан приглашают на тематические экокружки, большинство которых проходит на природных территориях.
Этой осенью специалисты ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подготовили новые тематические мероприятия, посвященные экологическим вопросам, для детей и их родителей. В новом учебном году в экоцентрах и на природных территориях будут работать около 15 экокружков, организовываются конкурсы и экологические акции.
Так, в формате соревнований состоялся ежегодный Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Осень-2022». В основе – фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. Этой осенью Кубок прошел в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».
Мероприятие представляет собой соревнование, в основе которого лежит фотографирование и дальнейшее определение видов птиц. «Кубок столицы» - часть научного орнитологического мониторинга по сбору информации о перелетных и гнездящихся птицах. Участники делятся на команды. Задача команды – за 3 часа сфотографировать и правильно определить максимальное число видов птиц. Победители и призеры получили кубок, медали, грамоты и памятные призы.
Этой осенью любители фотографии также могут попробовать себя в искусстве съемки царства грибов – 15 сентября стартовал конкурс фотографий «Тихая фотоохота» для всех желающих старше 8 лет.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку (в ней следует отметить координаты места, где был найден гриб) и до трех фотографий грибов, сделанных на природных территориях Москвы. Работы принимаются до 15 октября.
Специалисты Мосприроды напоминают, что при фотографировании нужно быть аккуратными, ведь на особо охраняемых природных территориях нельзя собирать, сбивать и топтать грибы.
Благодаря таким конкурсам и мероприятиям гражданам прививается любовь к природе, организаторы делают акцент на бережном отношении к окружающей среде, природным ресурсам, животному и растительному миру, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
С сентября по 31 октября в рамках акции «Листопад добрых дел» каждый может сделать добрые дела для природы родного города: подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, сделать искусственные гнездовья, собрать лесные гостинцы для животных, навести порядок на природных территориях.
Когда начнутся холода и установится постоянный снежный покров, животным станет трудно добывать пропитание. В это время им на помощь придут специальные «столовые», куда все желающие могут регулярно подкладывать корм. А искусственные гнездовья на природных территориях, скворечники и синичники, станут отличным укрытием для птиц в холодное время – здесь птицы смогут переночевать и согреться в морозы. Крупные дуплянки послужат жилищем и для белок.
Самостоятельно сделанные кормушки и «домики» принимаются в экоцентрах и дирекциях природных территорий Мосприроды, все адреса указаны на сайте ведомства.
Также в рамках акции объявлен сбор запасов еды для зверей и птиц на зиму. Все желающие могут помочь заготовить плоды рябины и боярышника для снегирей, семена диких трав для мелких лесных птиц, желуди для соек, белок и дятлов, сено и овес для зайчиков.
Собирать природные материалы можно во дворах, городских скверах и на других городских территориях. Напоминаем, что на особо охраняемых природных территориях запрещены сбор и заготовка всех видов растений.
До конца октября все желающие смогут принести в дирекцию природных территорий «Измайлово» и «Косинский» угощения для зимней подкормки зверей и птиц. Птичкам подойдут нежареные и несоленые семечки, орехи в скорлупе, желуди, сушеные ягоды рябины и боярышника, специальные зерновые корма для лесных птиц.
До 23 сентября в экоцентре «Экошкола Кусково» проходит акция «Запасаемся едой для животных» по сбору корма для зверей и птиц. Приносить можно семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а также несоленое сало для синичек.
В период с 15 по 30 сентября каждый желающий также может поучаствовать в акции по сбору желудей, орехов и плодов каштана для главный обитателей зеленоградского вольерного комплекса – ланей. Эти питательные и полезные лакомства для ланей особенно пригодятся им в зимний сезон. Приносить угощение для животных можно в вольерный комплекс «Дом лани» в часы его работы.
Также на природных территориях и в экоцентрах в период акции «Листопад добрых дел» проводятся занятия и мастер-классы, на которых специалисты рассказывают посетителям об особенностях зимовки животных, правилах их подкормки, показывают, как сделать кормушку, где лучше ее разместить.
В сентябре сотрудники природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» в дошкольных и школьных учебных заведений планируют установить кормушки для птиц. Там же они расскажут ребятам о том, какие птицы остаются на зимовку в Москве и чем их правильно подкармливать.
Для юных экологов и любителей природы познавательные мероприятия проводятся каждую неделю. Так, кружок «Вопрос пчеловоду» открыт каждую пятницу и субботу в экоцентре «Пчеловодство». На занятии можно получить ответы на интересующие вопросы у эксперта-пчеловода.
А в экоцентре «Экошкола Кусково» каждую среду проходит «Художественная мастерская» - цикл занятий для детей, направленный на развитие творческих способностей. На каждом занятии участники будут работать с разными техниками, создавая уникальные предметы ручной работы. В ходе занятий с ребятами ведутся просветительские беседы на тему охраны окружающей среды. По вторникам здесь же доступен кружок «Раннего экологического развития».
Также в Москве стартовала традиционная экологическая акция по приему вторичного сырья «Будущие поколения за разделение и сохранение». Она продлится до 9 октября 2022 года. Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака смогут сдать ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Расписание работы мобильных пунктов и правила подготовки «полезных» отходов к сдаче можно найти на портале акции сортируй-москва.рф.
Кроме того, в столице продолжается прием заявок на участие в открытом конкурсе «Лидер климатического развития». Он продлится до 30 сентября. Например, в одной из номинаций предусмотрен прием проектов от детей до 16 лет. Работы должны отражать темы снижения воздействия на климат, адаптацию к климатическим изменениям, раздельный сбор отходов, ответственное ресурсопотребление, а также призывать взрослых обратить внимание на эти важнейшие проблемы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- СМИ: депутат Госдумы раскрыл основные регионы для мобилизации
- В Госдуме рассказали, почему депутаты не могут пойти на фронт
- Прокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы и участие в незаконных акциях
- Адвокат объяснил, кого не призывают при частичной мобилизации
- Зюганов заявил, что у каждого поколения должен быть свой 1945 год
- Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
- Погиб экс-ректор МАИ Анатолий Геращенко
- Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе
- Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан
- Совет Федерации принял пакет поправок о военной службе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru