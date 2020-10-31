Греция вводит новые масштабные ограничения из-за коронавируса
Власти Греции объявили о закрытии предприятий общепита, баров, музеев и театров. Ограничения вводятся на месяц, сообщает РИА Новости.
Также известно, что в Греции вводится повсеместное обязательное ношение индивидуальных защитных масок.
Ранее о введении карантина объявила Германия и Франция.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.
«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.
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