«Гремит, течет и пахнет». Омбудсмен рассказал, почему мусоропроводы не нужны

«Я соглашусь с той инициативой, которая уже, не скрою, поддерживается рядом рабочих групп в органах исполнительной власти. Мусоропроводы, конечно, мешают реформе. Отходы смешиваются при попадании в выгребную яму, и смысл раздельного сбора нарушается на самом первом этапе генерации отходов. Поэтому нам с вами нам надо обязательно эту инициативу поддержать, иначе мы не достигнем тех показателей в нацпроекте, который заложен до 2024 года. А это на порядок более высокие требования к раздельному сбору. Я считаю, это правильная инициатива. Региональные власти обладают достаточным количеством новых и старых контейнеров, я не думаю, что это увеличит контейнерный парк в разы. Возможно, потребуется модернизация в сторону увеличения их количества, но не более чем на 20%. Уверен, жители многоэтажек также отнесутся положительно к этому. Что такое мусоропровод? Антисанитарная система в подъезде. Из него постоянно чем-то пахнет, из него что-то течет, гремит, громыхает, там шприцы, собачьи пеленки и прочие кошачьи лотки. Это уже совсем несовременно и неправильно. Это противоречит канонам реформы и ее основным тезисам», - добавил он.

Уточняется, что инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое. Стоимость консервации мусоропроводов в многоэтажках составляет несколько тысяч рублей, эти расходы лягут на плечи жильцов. Но в будущем они смогут ежемесячно экономить на платежах за ЖКУ, пишут «Известия».