Сократить полицейских предложил Греф. Преступники увеличатся сами

Со вниманием восприняли в Кремле идею Германа Грефа сократить количество полицейских, повысив зарплаты оставшимся. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание», - сказал Песков. На Московском финансовом форуме глава Сбербанка предложил для радикального сокращения расходов бюджета в три-четыре раза поднять зарплаты полицейским, но при этом сократить их численность: «Они не нужны в таком количестве», - убежден Герман Греф.

Давний оппонент Грефа Анатолий Чубайс выступил на той же площадке со своими претензиями к правоохранительным структурам. Но не в контексте сокращения расходов на них, а с точки зрения сокращения убытков от них, которые терпит экономика страны. По словам главы «Роснано», управление экономикой сродни вождению автомобиля:

«Есть две педали: одна называется газ, другая называется тормоз. Педаль газа - экономика, педаль тормоза - правоохранительная система. И то, и другое - важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой (…) Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат», - заявил Чубайс.

При лучшей за 28 лет бюджетной и кредитно-финансовой политике и фантастических, по выражению Чубайса, макроэкономических параметрах роста экономики нет. «Нужно что-то делать с педалью, которая называется "правоохранительная система"», - уверен Анатолий Чубайс. В частности, по его мнению, необходимо изменить целеполагание, поскольку сейчас, по сути, все гражданское законодательство вместе с судебным подменяется уголовным, - заявил глава «Роснано». Список дел, которые могли быть решены в арбитраже, «бесконечен: от позорного дела Серебренникова до не менее позорного дела Калви. И между ними сотни тысяч, которых мы не видим», - сказал Чубайс, призвав прекратить открывать уголовные дела там, где можно решить вопрос без таковых.

В кругах работников правоохранительных структур идея Грефа энтузиазма не вызвала даже с перспективой роста зарплат в три-четыре раза. Уже сейчас в полиции не хватает рядовых сотрудников, - указал в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. В случае еще одного сокращения тому же главе Сбербанка прийти на помощь будет просто некому:

«Товарищ Греф, к вам никто не приедет, если вас по голове чем-нибудь ударят», - заявил г-н Пашкин.

С другой стороны, шанс невелик и сейчас: принцип «нет тела – нет дела» тоже никуда из правоохранительных органов не делся…

