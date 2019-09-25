Греф назвал основные качества «человека будущего»

25 сентября 201913:31

Глава Сбербанка рассказал, каким видит «человека будущего». Как пишет РИА Новости, для того, чтобы описать его, Герман Греф сформулировал три основных качества. Руководитель кредитного учреждения заявил, что относит к ним высокую степень креативности, развитое системное мышление и умение достигать результатов.

Греф высказал мнение о том, что людей с вышеперечисленными качествами нужно начинать готовить в детском саду, школе и вузе, а затем воспитывать на протяжении всей жизни.

К слову, как пишет RT, глава Сбербанка посетовал, что найти креативного человека с системным мышлением большая редкость: «из семи миллиардов человек шесть».

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Между тем, раннее во время Восточного экономического форума Герман Греф заявил, что хочет «убить» школьные экзамены. По его словам, из-за такой системы проверки знаний дети выходят из школы «инвалидами», подчёркивает Ura.ru.

Идею пересмотреть формат школьных экзаменов поддержал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. А вот некоторые преподаватели скептически относились к предложению Грефа. Так, заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, что в таком случае главе Сбербанка стоит отменить и собеседования при приеме на работу,

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