Греф назвал основные качества «человека будущего»

Глава Сбербанка рассказал, каким видит «человека будущего». Как пишет РИА Новости, для того, чтобы описать его, Герман Греф сформулировал три основных качества. Руководитель кредитного учреждения заявил, что относит к ним высокую степень креативности, развитое системное мышление и умение достигать результатов.

Греф высказал мнение о том, что людей с вышеперечисленными качествами нужно начинать готовить в детском саду, школе и вузе, а затем воспитывать на протяжении всей жизни.

К слову, как пишет RT, глава Сбербанка посетовал, что найти креативного человека с системным мышлением большая редкость: «из семи миллиардов человек шесть».