Греф назвал основные качества «человека будущего»
Глава Сбербанка рассказал, каким видит «человека будущего». Как пишет РИА Новости, для того, чтобы описать его, Герман Греф сформулировал три основных качества. Руководитель кредитного учреждения заявил, что относит к ним высокую степень креативности, развитое системное мышление и умение достигать результатов.
Греф высказал мнение о том, что людей с вышеперечисленными качествами нужно начинать готовить в детском саду, школе и вузе, а затем воспитывать на протяжении всей жизни.
К слову, как пишет RT, глава Сбербанка посетовал, что найти креативного человека с системным мышлением большая редкость: «из семи миллиардов человек шесть».
Между тем, раннее во время Восточного экономического форума Герман Греф заявил, что хочет «убить» школьные экзамены. По его словам, из-за такой системы проверки знаний дети выходят из школы «инвалидами», подчёркивает Ura.ru.
Идею пересмотреть формат школьных экзаменов поддержал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. А вот некоторые преподаватели скептически относились к предложению Грефа. Так, заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, что в таком случае главе Сбербанка стоит отменить и собеседования при приеме на работу,
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