Греф самоизолировался и перешёл на удалённую работу
Глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службе банка, подчеркнув, что «как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции».
На прошлой неделе вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой после посещения Парижа принял решение о самоизоляции на карантин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Толстой пояснил, что был во французской столице по работе, он принимал участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ.
Вице-спикер Госдумы заявил, что работать из дома его заставляет гражданский и человеческий долг перед коллегами.
Ранее сегодня НСН писала, что правительство РФ запускает специальный интернет-ресурс для информирования о распространении COVID-19 в России – стопкоронавирус.рф. Как пишет ТАСС, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, задача нового ресурса заключается в том, чтобы информировать людей о профилактике коронавируса, а также вести работу по опровержению слухов и фейков.
Также Чернышенко подчеркнул, что на портале «будет отражаться реальная картина по ситуации с COVID-19 в стране и за рубежом».
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