Греф самоизолировался и перешёл на удалённую работу

Глава Сбербанка Герман Греф после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службе банка, подчеркнув, что «как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции».

На прошлой неделе вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой после посещения Парижа принял решение о самоизоляции на карантин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Толстой пояснил, что был во французской столице по работе, он принимал участие в заседании постоянного комитета ПАСЕ.

Вице-спикер Госдумы заявил, что работать из дома его заставляет гражданский и человеческий долг перед коллегами.