Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
Лидер группы Little Big, которая представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение», дал коронавирусу новое название. Илья Прусикин считает, что он должен называться «сorUNOvirus». Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Пользователи социальной сети по достоинству оценили шутку солиста Little Big, связавшего одну из самых обсуждаемых тем года с названием песни, которую коллектив подготовил для выступления на «Евровидении». Напомним, композиция называется «Uno».
Напомним, премьера клипа группы Little Big на песню Uno, который уже посмотрели более 10 миллионов раз, состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» 12 марта, пишут Дни.ру.
«Евровидение-2020» должно состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая. Право стать европейской музыкальной площадкой Нидерланды выиграли с победой Дункана Лоуренса с композицией Arcade в 2019 году.
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