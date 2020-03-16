Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу

Лидер группы Little Big, которая представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение», дал коронавирусу новое название. Илья Прусикин считает, что он должен называться «сorUNOvirus». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Пользователи социальной сети по достоинству оценили шутку солиста Little Big, связавшего одну из самых обсуждаемых тем года с названием песни, которую коллектив подготовил для выступления на «Евровидении». Напомним, композиция называется «Uno».