Греф назвал причины низкого качества высшего образования в России

«Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чем дальше говорить?» - цитирует его РИА Новости.

Греф отметил, что причина тому, в том числе, 90-е годы и недостаток финансирования. Однако основная вина, считает глава Сбербанка» лежит на управленцах – правительстве, ректорах вузов, «по всей вертикали».

По этой причине, добавил он, российские вузы не смогли адаптироваться к произошедшим в мире изменениям.

Отметим, что в сентябре прошлого года Греф предложил отменить экзамены в школах. По мнению главы Сбербанка, из-за них дети настолько привыкают к системе оценивания, что в ее отсутствие расслабляются и не готовы что-либо делать, сообщает RT.

