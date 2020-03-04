Герман Греф перечислил перспективные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф назвал наиболее востребованные с учетом с применения технологий профессии будущего.
В ходе церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект» Греф заявил, что в будущем будут пользоваться такие профессии как биотехнолог, нейроинформатик, инженер-робототехник, инженер виртуальной реальности, инженер-биомедик.
Кроме того, в список Грефа вошли проектировщик медицинских роботов, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщик медицинских роботов, сообщает RT.
Греф также выразил мнение, что с развитием технологий и искусственного интеллекта простые специальности исчезнут .
Отметим, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил программу ускоренного развития искусственного интеллекта в стране до 2030 года.
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