Греф назвал главную болезнь в мире

Депрессия стала главной болезнью в мире. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это психическое заболевание беспокоит мировых лидеров.

«Последние полгода мы старались максимально в этом разобраться, мы инвестируем в это много, у нас есть лаборатория нейронаук и поведения человека», - сказал Греф.

Ранее психолог рассказала о синдроме упущенной выгоды у пользователей соцсетей. Он проявляется в боязни пропустить что-то интересное или хорошую новость. Такой синдром может развиться у человека, который наблюдает за жизнью своих друзей в соцсетях. Ему может показаться, что они проводят время гораздо интересней. Связано это с тем, что в сеть попадают самые содержательные события - походы в театр, кино, спортивные соревнования, выставки, танцы, путешествия, тусовки.



