ЦБ попросил суд ликвидировать «Индустриальный сберегательный банк»
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации «Индустриального сберегательного банка». Об этом пишет РИА Новости.
Суд рассмотрит заявление 28 января. Предварительное судебное заседание, проводиться не будет.
Ранее ЦБ отозвал лицензию «ИС Банка» на осуществление банковских операций, напоминает «Свободная пресса». Организация допускала нарушения требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Банк занимал 225-е место в российской банковской системе.
