Россиянину дали 13 лет колонии за шпионаж в пользу Швеции
Россиянина, сотрудничавшего со спецслужбами Швеции, приговорили к 13 годам заключения за государственную измену в форме шпионажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил без изменений обвинительный приговор Ленинградского областного суда Взводнову М.Н. 1965 года рождения. Ему назначили 13 лет исправительной колонии строгого режима, штраф в 250 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.
По данным ФСБ, россиянин имел вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи со Службой разведки и безопасности Швеции (MUST) и выполнял задания по сбору сведений военно-технического характера в России. Так, шведская сторона действовала в том числе в интересах Украины и пыталась получить секретную информацию о вооружении и технике армии РФ на специальной военной операции.
Взводнов по указанию шведских кураторов ездил в РФ из Финляндии, собирал данные и хранил их в своем загородном доме для передачи представителям зарубежной разведки. В 2023 году мужчину задержали с поличным во время очередной тайниковой операции. Против него возбудили дело о госизмене в форме шпионажа.
Приговор фигуранту вступил в законную силу.
Между тем спецслужбы Израиля задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, напоминает «Свободная пресса».
