Греф: Дефицит IT-специалистов в России составил более миллиона человек
Дефицит IT-специалистов в России составляет более миллиона человек, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.
По его словам, в ближайшие годы покрыть дефицит будет нельзя.
В отрасли же отмечают, что нехватка кадров в IT-секторе России за год увеличилась в 3,5 раза. В России на сегодняшний день доступно в 2,4 раза больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. На первом месте по нехватке работников стоит IT-сектор - компании ищут разработчиков, аналитиков, экспертов по кибербезопасности и многих других.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что работодатель сегодня «бережнее» относится к сотрудникам – зарплата выплачивается без задержек и держится на уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru