Greenpeace призвал не использовать биоразлагаемую упаковку
Российское отделение Greenpeace призвало власти отказаться от идеи заменить всю пластиковую упаковку на биоразлагаемую. Об этом сообщается на сайте организации.
Российский экологический оператор подготовил список изделий, которым предлагается найти альтернативу. Однако в Greenpeace предупредили, что этим меры не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее.
Члены организации утверждают, что отдельные виды биополимеров нужно перерабатывать разными способами, а в России нет мощностей для этого процесса. Поэтому, посчитали в Greenpeace, вся биоразлагаемая упаковка отправится на свалку. Вместо этого активисты предложили использовать многоразовую тару.
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