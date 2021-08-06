Greenpeace призвал не использовать биоразлагаемую упаковку

Российский экологический оператор подготовил список изделий, которым предлагается найти альтернативу. Однако в Greenpeace предупредили, что этим меры не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее.

Члены организации утверждают, что отдельные виды биополимеров нужно перерабатывать разными способами, а в России нет мощностей для этого процесса. Поэтому, посчитали в Greenpeace, вся биоразлагаемая упаковка отправится на свалку. Вместо этого активисты предложили использовать многоразовую тару.

