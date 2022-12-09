Гражданку США Сару Криванек депортировали из России

В диппредставительстве отметили, что американская сторона добивалась её возвращения более года.

«В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России», - рассказали в посольстве США.

Ранее Криванек осудили в России за нанесение ножевых ранений своему партнёру-россиянину. После задержания её отправили под подписку о невыезде, однако она решила выехать из РФ. Второй раз американку задержали в аэропорту Шереметьево, а затем суд приговорил её к лишению свободы в колонии-поселении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

