Гражданку США Сару Криванек депортировали из России
Американка Сара Криванек покинула территорию России, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США в Москве.
В диппредставительстве отметили, что американская сторона добивалась её возвращения более года.
«В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России», - рассказали в посольстве США.
Ранее Криванек осудили в России за нанесение ножевых ранений своему партнёру-россиянину. После задержания её отправили под подписку о невыезде, однако она решила выехать из РФ. Второй раз американку задержали в аэропорту Шереметьево, а затем суд приговорил её к лишению свободы в колонии-поселении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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