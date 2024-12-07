Гражданин Финляндии проник на территорию РФ и чуть не замерз насмерть

Российские пограничники обнаружили гражданина Финляндии в нескольких километрах от границы. Он был в состоянии сильного переохлаждения. Оказалось, что мужчина находился на российской территории в течение трех дней.



После того, как врачи оказали финну необходимую помощь, его отправили домой. Финские правоохранители начали проверку по подозрению в нарушении государственной границы.

Ранее сообщалось, что Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия уменьшится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

