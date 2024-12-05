Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы

Свыше половины украинских граждан, которые прибыли в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

Он отметил, что в последние годы в Польшу приехали свыше двух миллионов украинцев, в Варшаву «в пиковый момент» приехали 350 тысяч украинцев, из которых на сегодняшний день остается порядка 150 тысяч.