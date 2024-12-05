Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы
Свыше половины украинских граждан, которые прибыли в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский.
Он отметил, что в последние годы в Польшу приехали свыше двух миллионов украинцев, в Варшаву «в пиковый момент» приехали 350 тысяч украинцев, из которых на сегодняшний день остается порядка 150 тысяч.
Тшасковский при этом ожидает, что часть из украинских беженцев останется в Варшаве навсегда.
Ранее сообщалось, что Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия уменьшится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru