Более половины украинских беженцев уехали из Варшавы

Свыше половины украинских граждан, которые прибыли в Варшаву как беженцы, уже покинули польскую столицу. Об этом сообщил мэр города Рафал Тшасковский.

Он отметил, что в последние годы в Польшу приехали свыше двух миллионов украинцев, в Варшаву «в пиковый момент» приехали 350 тысяч украинцев, из которых на сегодняшний день остается порядка 150 тысяч.

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Тшасковский при этом ожидает, что часть из украинских беженцев останется в Варшаве навсегда.

Ранее сообщалось, что Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия уменьшится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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