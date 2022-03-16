В Дании принят закон, уравнивающий в правах беженцев из Украины и граждан ЕС
Правительство Дании приняло закон, уравнивающий права беженцев из Украины с гражданами стран ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио.
Украинцы, прибывшие в Данию, смогут по упрощенной процедуре оформить вид на жительство в стране. Документ будет выдан на 2 года с возможностью продления еще на год.
Принятый закон также обеспечивает право доступа украинцев к рынку труда, социальной помощи и образованию.
По данным датских властей, уже 3 тысячи украинских беженцев зарегистрировались для подачи заявления на вид на жительство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Неизвестные взломали сайт МЧС России
- В Канаде запретили вещание RT и RT France
- CNN: Словакия предварительно согласовала отправку Украине систем ПВО
- В центре Москвы задержан водитель с оружием
- В Дании принят закон, уравнивающий в правах беженцев из Украины и граждан ЕС
- Песков отреагировал на слова Байдена в адрес Путина
- Столтенберг подтвердил уход с должности генсека НАТО
- Псаки: США не заинтересованы в начале третьей мировой войны
- Байден назвал Путина «военным преступником»
- В Лондоне сообщили о попытках дискриминации русского населения в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru