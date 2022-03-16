В Дании принят закон, уравнивающий в правах беженцев из Украины и граждан ЕС

Правительство Дании приняло закон, уравнивающий права беженцев из Украины с гражданами стран ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио.

Украинцы, прибывшие в Данию, смогут по упрощенной процедуре оформить вид на жительство в стране. Документ будет выдан на 2 года с возможностью продления еще на год.

Принятый закон также обеспечивает право доступа украинцев к рынку труда, социальной помощи и образованию.

По данным датских властей, уже 3 тысячи украинских беженцев зарегистрировались для подачи заявления на вид на жительство.





