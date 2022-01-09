«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января

Кроме того, закрыта продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в Россию до 21 января.

Отмечается, что «Аэрофлот» находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и Министерством иностранных дел России по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республики Казахстан.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам, оказавшимся в Казахстане в эти дни, не выходить из домов или гостиниц. По его мнению, до организации вывозных рейсов из Казахстана в Россию дело не дойдёт.

