«Аэрофлот» закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января
Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу авиабилетов в Казахстан на рейсы, запланированные до 20 января, сказано в сообщении перевозчика.
Кроме того, закрыта продажа авиабилетов на рейсы, запланированные из Казахстана в Россию до 21 января.
Отмечается, что «Аэрофлот» находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и Министерством иностранных дел России по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республики Казахстан.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам, оказавшимся в Казахстане в эти дни, не выходить из домов или гостиниц. По его мнению, до организации вывозных рейсов из Казахстана в Россию дело не дойдёт.
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