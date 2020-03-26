Небо на замке. Россия отменила авиасообщение со всеми странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину.

Страны, в том числе и Россия, принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах.

Напомним, что с 23 марта Россия полностью приостановила авиасообщение со 146 странами из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в эфире НСН, что открытия границ стоит ожидать не раньше лета.

«Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – считает политолог.