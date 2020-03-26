Небо на замке. Россия отменила авиасообщение со всеми странами
Политолог Марков называет в эфире НСН дату открытия границ, директор АТОР Ломидзе прогнозирует возобновление продаж турпутевок к лету.
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят россиян на родину.
Страны, в том числе и Россия, принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах.
Напомним, что с 23 марта Россия полностью приостановила авиасообщение со 146 странами из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил в эфире НСН, что открытия границ стоит ожидать не раньше лета.
«Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – считает политолог.
Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что продажа туров может возобновиться не раньше июля.
«По мнению наших аналитиков, отложенный спрос на зарубежные поездки будет и он может даже превысить самые радужные надежды. Вопрос только в том, когда он наступит. По пессимистическому прогнозу – ближе к сентябрю, по оптимистическому прогнозу – уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», - сказала Ломидзе.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже свыше 471 тысячи человек, около 21 тысячи скончались, 114 тысячи пациентов вылечились.
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