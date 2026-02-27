СМИ: Британия и Франция завершили подготовку десанта для Украины
Десантники Великобритании и Франции завершили подготовку к участию в «миротворческой миссии» на Украине, сообщает Telegraph.
По данным издания, в рамках учений, завершившихся в Бретани, более 600 британских солдат вместе с французскими военнослужащими провели имитацию высадки на Украине. Отмечается, что маневры прошли в четвертую годовщину начала спецоперации и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО.
Ранее стало известно, что министр обороны Британии планирует направить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
