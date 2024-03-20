«Град камней и космический потоп»: В Петербурге затопило «астрономический дом»

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Пулковская обсерватория является главной астрономической обсерваторией Российской академии наук (РАН). Однако это не спасает жителей расположенной на ее территории пятиэтажки от весенних потопов, продолжающихся уже семь лет. В выходные подъезд залило водой из подвала, и людям пришлось три дня ходить домой через самодельный мост.

«Вчера были заморозки. Наводнение остановилось и воду откачали из подвала. Но сейчас потеплело, все начнет таять и, видимо, потечет с большой долей вероятности. Это ежегодная проблема, просто в этом году масштабы такие, что вода не просто стоит в подвале, а поднимается в подъезд. Это пятиэтажка стандартная, пять парадных, где-то порядка ста квартир. Это территория Пулковской обсерватории, мы находимся на Пулковских высотах, это не низ Санкт-Петербурга, а это высоты, недалеко от аэропорта Пулково. Все очень замечательно и красиво, на так как федеральная земля, никто ничего не делает, у нас в этом году даже снег не чистили», - рассказала НСН местная жительница Елена Ураева.

По ее словам, люди не понимаю, кому жаловаться, но при этом опасаются, что дом в итоге рухнет.

«Получается, мы и городу не принадлежим, и к федеральным властям, куда обращаться - непонятно. В Российскую академию наук – дайте денег на прочистку канализации? У меня есть ряд писем, которые я отправляла в обсерваторию в связи с данной проблемой, мне было написано: как-нибудь решим, но выхлопа никакого. Хочется понять, куда обратиться, чтобы был хоть какой-то эффект. У нас идут трещины по стене дома. Как люди живут? Это академгородок, где все друг друга знают. Начальник этого хозяйства, некая дама говорит: "Ну что вы от меня хотите, мне же денег не выделяют". Наши бабушки говорят: «Ну что она может поделать, денег то не выделяют», а те, кто помоложе, спрашивают: "И что, подождем, пока нас под этим домом похоронят, когда все это рухнет?"» - возмутилась собеседница НСН.

Мы попросили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова разобраться в ситуации.



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На днях к нам обратились жители пригорода Ставрополя. СНТ «Промстроевец 2» оказался под градом камней из-за странного ремонта дороги. Трассу решили «придвинуть» прямо к их огородам и детским площадкам, однако делать заграждение не собираются. Более того, из-за горе-ремонта люди остались без пешеходного перехода и остановки. Под ударом оказались сразу несколько многодетных семей.

«СНТ, где мы живем, - тут идет трасса федерального значения. Они начали ее ремонтировать и расширять, все покидали, перекопали, ни выехать, ни проехать. Более того, абсолютно везде, во всех цивилизованных регионах ставят антишумовой забор, у нас ничего не ставят. У нас идет спуск, тяжеловесная техника идет, колодки дымят, всюду пыль, вонь. Крупные камни к соседям вообще в огород залетают, а у них дети там играют, на территории огорода детская площадка. Речку перекопали, вода теперь течет у нас по улицам, нас топит. У меня двое детей, у соседки двое детей, у одних пятеро, у других шестеро, по сезону вообще тут люди пожилые приезжают с внуками. У нас тут постоянно дети-дети-дети и зачем кому-то это счастье надо, чтобы кого-то булыжником, вылетающим из-под колеса, прибило? Или колеса летают, вот недавно у КамАЗа отлетело колесо и вылетело человеку в огород. А если бы кто-то стоял, убило бы. Более того, они разрыли дорогу, остановок теперь нет, а до города 5-6 км. Родители не могут выбить школьный автобус: им говорят, что нет подъезда, у вас дорога перекопана. Одно тянет другое. Дорогу перейти негде, чтобы сесть на автобус, тебя просто снесут вместе с детьми, а раньше пешеходный переход был», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились в Росавтодор с просьбой разобраться с дорогой у ставропольского СНТ.