Гознак опроверг возобновление выпуска загранпаспортов в обычном режиме

В сообщении отмечается, что говорить о ритмичности поставок комплектующих и производстве заграничных паспортов с 10-летним сроком службы в обычном режиме «пока преждевременно».

«О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», - добавили в Госзнаке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на пять лет вместо новых биометрических 10-летних, сообщает НСН.