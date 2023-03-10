Гознак опроверг возобновление выпуска загранпаспортов в обычном режиме

Изготовление и персонализация заграничных паспортов с электронным носителем информации в настоящее время осуществляется по полученным ранее заявкам, сообщает пресс-служба Госзнака.

В российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта

В сообщении отмечается, что говорить о ритмичности поставок комплектующих и производстве заграничных паспортов с 10-летним сроком службы в обычном режиме «пока преждевременно».

«О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», - добавили в Госзнаке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на пять лет вместо новых биометрических 10-летних, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияПроизводствоЗагранпаспорт
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