Гознак опроверг возобновление выпуска загранпаспортов в обычном режиме
Изготовление и персонализация заграничных паспортов с электронным носителем информации в настоящее время осуществляется по полученным ранее заявкам, сообщает пресс-служба Госзнака.
В сообщении отмечается, что говорить о ритмичности поставок комплектующих и производстве заграничных паспортов с 10-летним сроком службы в обычном режиме «пока преждевременно».
«О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», - добавили в Госзнаке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на пять лет вместо новых биометрических 10-летних, сообщает НСН.
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