Гозман заочно получил 10 лет колонии за оправдание терроризма

Политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает RT.

Дело возбуждено против экономиста, иноагента Иноземцева

Отмечается, что Второй Западный окружной военный суд признал Гозмана виновным по статье об оправдании терроризма. При этом сторона обвинения запрашивала для политика 11 лет колонии.

Кроме того, суд на пять лет запретил Гозману администрирование сайтов в сети Интернет.

Ранее актриса Яна Троянова (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) заочно получила восемь лет колонии за призывы к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

