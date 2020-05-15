«Говорить о спаде заражений пока рано!» Иммунолог о ситуации с коронавирусом в России

«Не уверена, что все так хорошо. Пациентов на ИВЛ и в стационарах еще очень много. Сейчас мы уже можем сказать, что это не только пожилые, что это разновозрастные пациенты. Думаю, что изначальные жесткие меры были нам не нужны. Время, конечно, мы выиграли, много больниц перепрофилировали, есть готовность медицинская, но о спаде эпидемии говорить пока очень рано», - заявила она.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 598 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеют симптомов проявлений болезни.