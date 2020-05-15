«Говорить о спаде заражений пока рано!» Иммунолог о ситуации с коронавирусом в России
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН поспорила с главой Роспотребнадзора.
Эпидемиологическая обстановка в России, связанная с распространением коронавируса, стабилизируется. Об этом 15 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вместе с тем успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя», — отметила она.
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН усомнилась в стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
«Не уверена, что все так хорошо. Пациентов на ИВЛ и в стационарах еще очень много. Сейчас мы уже можем сказать, что это не только пожилые, что это разновозрастные пациенты. Думаю, что изначальные жесткие меры были нам не нужны. Время, конечно, мы выиграли, много больниц перепрофилировали, есть готовность медицинская, но о спаде эпидемии говорить пока очень рано», - заявила она.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 598 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеют симптомов проявлений болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru