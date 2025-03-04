«Нам этого не хватает»: Волынец указала мультипликаторам на семью из «Свинки Пеппы»

Ранее Мама Свинка из популярного британского мультика «Свинка Пеппа» в спецвыпуске шоу Good Morning Britain сообщила, что беременна третьим поросенком. Эпизод об этом выйдет 30 марта — в День матери в Великобритании. Пока что в семье двое детей - Пеппа и ее братец Джордж. Волынец отметила, что в России не хватает мультфильмов, которые бы рассказывали о семье и материнстве.

«Что неправильного в том, что мама свинки Пеппы ждет еще одного ребенка? Нам не хватает таких мультфильмов. Например, в нашем популярном проекте "Маша и Медведь" представлена очень сомнительная судьба девочки, которая живет в лесу с медведем без родителей, братьев и сестер. Большой вопрос, какие ценности этот мультфильм внедряет в детские головы. Та картина мира, которая есть перед нашими глазами с детства, становится для нас нормой. Например, я выросла в многодетной семье, являюсь мамой четверых детей. У меня не было вопроса, сколько детей должно быть в семье, поскольку норма в моем понимании – много детей», - заявила она.