Госстандарт на школьную форму в РФ появится в 2024 году

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из МВФ

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий этапирован в Сыктывкар

Верховный суд освободил от наказания осужденного на два года за ДТП со смертельным исходом ефрейтора

Засуха приведет к затруднению судоходства в 11 регионах РФ в ближайшие дни

Погибли более 50 китов, выбросившихся на пляж западного побережья Австралии