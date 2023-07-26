Госстандарт на школьную форму в РФ появится в 2024 году

В России появится ГОСТ на школьную форму, сообщают «Известия».

Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы

Ожидается, что он будет введен во втором полугодии 2024 года. Эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта, который заставит производителей исполнять требования нового ГОСТа. Это позволит не допустить использования материалов низкого качества при изготовлении формы для школьников. Госстандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий.

Форма должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям того, или иного региона, не должна содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующую противоправное поведение.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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