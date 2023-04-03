В России предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, член фракции «Новые люди» Александр Демин предложил ввести социальный налоговый вычет на покупку единой школьной формы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы

Демин направил инициативу министру просвещения Сергею Кравцову. Как отметил депутат, в России нет «единого и понятного механизма» компенсаций за покупку формы.

«Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет ... для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей», — подчеркнул Демин.

Парламентарий предложил проработать эту идею совместно с Минфином.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Школьная ФормаГосдума

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