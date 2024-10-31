Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России
В России следует запустить государственную программу по подготовке и сертификации нянь. Как сообщает NEWS.ru, с такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин.
Парламентарий направил соответствующее предложение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, указав, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит нянь, а спрос значительно превышает предложение.
Необходимо рассмотреть возможность принятия госпрограммы, включающей в себя специализированные курсы по подготовке нянь и их добровольную государственную сертификацию, — считает Самылин.
Он добавил, что родители будут больше доверять сертифицированным няням.
Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина в пресс-центре НСН заявила, что работодателям следовало бы объединиться и создать корпоративные детские сады.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru