Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России

Парламентарий направил соответствующее предложение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, указав, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит нянь, а спрос значительно превышает предложение.

Необходимо рассмотреть возможность принятия госпрограммы, включающей в себя специализированные курсы по подготовке нянь и их добровольную государственную сертификацию, — считает Самылин.

Он добавил, что родители будут больше доверять сертифицированным няням.

Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика», юрист, директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина в пресс-центре НСН заявила, что работодателям следовало бы объединиться и создать корпоративные детские сады.

