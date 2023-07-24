Госпитализированного Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус

Ранее 92-летнего Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, актер был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Артиста поместили в реанимацию и прооперировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Краско перевели в палату неврологического отделения.

Как отметил Федор Краско, он разговаривал с отцом «буквально вчера».

«Все хорошо, отдыхает там. Он сейчас уже в реабилитационном корпусе», — рассказал сын актера.

