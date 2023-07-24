Госпитализированного Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус

Народный артист России Иван Краско переведен в реабилитационный корпус и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил сын актера Федор Краско в беседе с ТАСС.

Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Ивана Краско

Ранее 92-летнего Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, актер был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Артиста поместили в реанимацию и прооперировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Краско перевели в палату неврологического отделения.

Как отметил Федор Краско, он разговаривал с отцом «буквально вчера».

«Все хорошо, отдыхает там. Он сейчас уже в реабилитационном корпусе», — рассказал сын актера.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияАктерыСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры