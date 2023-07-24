Госпитализированного Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус
Народный артист России Иван Краско переведен в реабилитационный корпус и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил сын актера Федор Краско в беседе с ТАСС.
Ранее 92-летнего Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, актер был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Артиста поместили в реанимацию и прооперировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже Краско перевели в палату неврологического отделения.
Как отметил Федор Краско, он разговаривал с отцом «буквально вчера».
«Все хорошо, отдыхает там. Он сейчас уже в реабилитационном корпусе», — рассказал сын актера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госпитализированного Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус
- Обучение в вузах трёх из четырёх новых регионов будет очным
- Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области 880 человек
- Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с 66-летием
- «АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства Lada Vesta NG
- Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного движения в Джанкойском районе
- FT: Глава ЮАР использует саммит «Россия — Африка» для продвижения мирного плана
- Собянин: На Комсомольском проспекте от взрыва БПЛА выбито несколько окон
- Ozon трудоустроит более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания
- Мишустин пообещал Приморью триллионы инвестиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru