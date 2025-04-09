Адвокат Алешкин рассказал, кому Ефремов обязан своим выходом по УДО
Ключевую роль в условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова сыграла позиция потерпевших – семьи Захаровых, пояснил звездный адвокат Андрей Алешкин.
«Ефремов вышел по УДО, потому что ему никто не препятствовал. А могли бы. Потерпевшие не обжаловали решение суда», – отметил он в беседе с «ФедералПресс».
Актер обратился с прошением об УДО в феврале 2025 года, ссылаясь на ухудшение здоровья. При этом Ефремов предоставил положительные характеристики от администрации колонии. В марте Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство о его досрочном освобождении.
Ранее адвокат актера Юрий Падалко заявил, что в планах артиста только творчество, однако сначала предстоит курс лечения, поскольку у Ефремова есть проблемы с легкими, напоминает «Радиоточка НСН».
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