Telegram начал маркировать каналы, зарегистрированные в РКН
В Telegram появилась система маркировки каналов, владельцы которых зарегистрировал Роскомнадзор. Об этом сообщил зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале. Он пояснил, пользователи мессенджера теперь смогут понять, какие каналы можно репостить, а рекламодатели - где можно размещать рекламу.
Зарегистрированные каналы маркируются голубым значком «А+», который появляется слева от названия. Для его получения необходимо написать в бот @Trustchannelbot.
В России каналы с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков обязали подавать в Роскомнадзор данные, позволяющие идентифицировать владельцев «персональных страниц». От блогеров требуют не распространять запрещенную информацию. В случае систематических нарушений канал могут исключить из реестра.
Свыше 134 тысяч блогеров зарегистрировали в специальном реестре Роскомнадзора. Всего же в федеральную службу поступило более 214 тысяч заявлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru