Умерла помощник худрука РАМТ Елена Долгина

На 85 году жизни умерла многолетний помощник художественного руководителя РАМТ заслуженный деятель искусств России, режиссер Елена Долгина, заявили в пресс-службе театра.

Как отмечается, Долгина пришла в театр в 1980 году и затем на протяжении многих лет помогала Алексею Бородину в постановке спектаклей. Она была помощником худрука по творческим вопросам.

Кроме того, более 30 лет она преподавала мастерство актера в РАТИ на курсе Бородина.

