Умерла помощник худрука РАМТ Елена Долгина
9 апреля 202513:36
На 85 году жизни умерла многолетний помощник художественного руководителя РАМТ заслуженный деятель искусств России, режиссер Елена Долгина, заявили в пресс-службе театра.
Как отмечается, Долгина пришла в театр в 1980 году и затем на протяжении многих лет помогала Алексею Бородину в постановке спектаклей. Она была помощником худрука по творческим вопросам.
Кроме того, более 30 лет она преподавала мастерство актера в РАТИ на курсе Бородина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru