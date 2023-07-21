Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Ивана Краско

По его словам, артиста перевезли в реабилитационной центр имени В.А. Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге.

«Наблюдается положительная динамика» - подчеркнул Смородинов.

Он также добавил, что информации о том, когда Краско выпишут из больницы пока нет.

Артист был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение одной из клиник Санкт-Петербурга 13 июля после того, как не смог встать с кровати, а его речь стала невнятной.

Ранее у попавшего в реанимацию Ивана Краско начались галлюцинации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

