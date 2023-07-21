Появились новые подробности о состоянии госпитализированного Ивана Краско
В состоянии актера Ивана Красько наметилось улучшение. Об этом заявил пиар-менеджер артиста Вячеслав Смородинов, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, артиста перевезли в реабилитационной центр имени В.А. Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге.
«Наблюдается положительная динамика» - подчеркнул Смородинов.
Он также добавил, что информации о том, когда Краско выпишут из больницы пока нет.
Артист был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение одной из клиник Санкт-Петербурга 13 июля после того, как не смог встать с кровати, а его речь стала невнятной.
Ранее у попавшего в реанимацию Ивана Краско начались галлюцинации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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