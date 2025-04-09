ВСУ атаковали два энергетических объекта в Краснодарском крае

Отмечается, что все украинские беспилотники, целью которых была станция, были сбиты, какого-либо ущерба не допущено.

Также в ведомстве заявили, что ночью 9 апреля ВСУ предприняли попытку нанести удар по газораспределительной станции «Темрюк». Два беспилотника были сбиты «на безопасной от объекта дистанции».

Ранее представители предприятия «Луганскгаз» заявили, что ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции (ГРС) «Сватово» в Луганской народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

