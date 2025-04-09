ВСУ атаковали два энергетических объекта в Краснодарском крае

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 9 апреля атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: За сутки ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры РФ

Отмечается, что все украинские беспилотники, целью которых была станция, были сбиты, какого-либо ущерба не допущено.

Также в ведомстве заявили, что ночью 9 апреля ВСУ предприняли попытку нанести удар по газораспределительной станции «Темрюк». Два беспилотника были сбиты «на безопасной от объекта дистанции».

Ранее представители предприятия «Луганскгаз» заявили, что ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции (ГРС) «Сватово» в Луганской народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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