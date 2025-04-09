Цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 8 февраля 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Еще в начале прошлой недели цена барреля поднималась выше $75.
По состоянию на 13.21 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,79%, до 59,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,02%, до 56,59 доллара.
В прошедшую пятницу, 4 апреля, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что цены на нефть рухнули не только на фоне введения пошлин президентом США Дональдом Трампом, но и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае. Эксперт заявил, что нынешние цены на нефть некомфортны для российского бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru