Глава МЧС РФ распорядился вывести спасателей из Мьянмы
9 апреля 202513:25
Необходимо приступить к выводу из Мьянмы российских спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее распоряжение отдал глава МЧС РФ Александр Куренков.
Решение было принято с учётом завершения активной фазы поисково-спасательных работ.
«Готовьте предложения по поэтапному выводу группировки», - поручил Куренков руководителю оперативной группы МЧС в Мьянме Сергею Воронцову.
Ранее два борта МЧС России доставили в Мьянму около 68 тонн гуманитарного груза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru