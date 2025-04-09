Глава МЧС РФ распорядился вывести спасателей из Мьянмы

Необходимо приступить к выводу из Мьянмы российских спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее распоряжение отдал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3,6 тысячи

Решение было принято с учётом завершения активной фазы поисково-спасательных работ.

«Готовьте предложения по поэтапному выводу группировки», - поручил Куренков руководителю оперативной группы МЧС в Мьянме Сергею Воронцову.

Ранее два борта МЧС России доставили в Мьянму около 68 тонн гуманитарного груза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСпасателиМЧС РФМьянма

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