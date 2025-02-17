Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в перечень иноагентов) столичный Таганский суд оштрафовал за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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Блогер не сопровождал свои публикации в интернете соответствующей маркировкой. Он должен будет выплатить 45 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского (внесен Минюстом России в список иноагентов) за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/varlamov
ТЕГИ:СудШтрафИноагентыИлья Варламов

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