Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в перечень иноагентов) столичный Таганский суд оштрафовал за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Блогер не сопровождал свои публикации в интернете соответствующей маркировкой. Он должен будет выплатить 45 тысяч рублей.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского (внесен Минюстом России в список иноагентов) за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru