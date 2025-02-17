Варламова оштрафовали на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Блогер не сопровождал свои публикации в интернете соответствующей маркировкой. Он должен будет выплатить 45 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тысяч рублей лидера рок-группы «Ногу свело» Максима Покровского (внесен Минюстом России в список иноагентов) за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

