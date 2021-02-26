Гособвинение просит заменить статью полицейским, не предотвратившим убийство, на более тяжкую
Гособвинение просит суд вернуть прокурору уголовное дело о халатности полицейских из Кемерова, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где в результате погибла девушка. Госбвинитель требует переквалифицировать обвинения на более тяжкое, сообщает ТАСС.
Ходатайство прокурора поддержал представитель потерпевших родителей убитой девушки Веры Пехтелевой - адвокат Илья Большаков. По его мнению, действия подсудимых полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова могли быть ошибочно квалифицированы по ч. 1 ст. 293 («Халатность»). По мнению защиты, действия правоохранителей должны быть переквалицированы по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»), передает RT.
23-летнюю студентку из Кемерова убил ее бывший сожитель. Дело получило резонанс только сейчас после того, как СК обвинил в халатности полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112, пишут «Известия». Соседи, услышав шум и крики в соседней квартире, как минимум семь раз позвонили в полицию, однако там никто так и не отреагировал.
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