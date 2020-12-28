Жителя Кемерово приговорили к штрафу за публикацию фото Гитлера
Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма и приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года Бородаенко отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию главного нацистского преступника Адольфа Гитлера для её дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».
Бородаенко свою вину не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы преступления, в том числе в результате осмотра изъятой у него компьютерной техники, а также благодаря показаниям специалиста и свидетелей.
Ранее по статье «реабилитация нацизма» Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей, сообщает RT. Эль-Айюби также отправил снимок Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн», а кроме того выращивал коноплю, за что был наказан по статье «незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- ЕС одобрил временное применение соглашения с Великобританией
- МВД отказалось от дополнительных мер к нарушителям ограничений в новогодние праздники
- СМИ: Британский штамм коронавируса выявили на границе с Россией
- Новак выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен
- Двое полицейских погибли при нападении в Грозном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru