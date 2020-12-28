Жителя Кемерово приговорили к штрафу за публикацию фото Гитлера

Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма и приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года Бородаенко отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию главного нацистского преступника Адольфа Гитлера для её дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».

Бородаенко свою вину не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы преступления, в том числе в результате осмотра изъятой у него компьютерной техники, а также благодаря показаниям специалиста и свидетелей.

Ранее по статье «реабилитация нацизма» Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к одному году лишения свободы условно и штрафу в 150 тысяч рублей, сообщает RT. Эль-Айюби также отправил снимок Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн», а кроме того выращивал коноплю, за что был наказан по статье «незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

