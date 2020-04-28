МГУ проведёт вступительную кампанию в онлайн-режиме
Вступительная кампания в Московском государственном университете имени Ломоносова будет проводиться в онлайн-режиме. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» ректор МГУ Виктор Садовничий. При этом он выразил надежду, что новый учебный год 1 сентября стартует уже в обычном режиме.
Садовничий также сомневается в целесообразности замены Единого государственного экзамена в условиях ситуации, вызванной коронавирусом, на другие варианты и механизмы оценки качества знаний.
В то же время, ректор признал, что проведение ЕГЭ в сложившихся обстоятельствах вызывает вопросы с учётом опасности распространения инфекции. Садовничий отметил, что пока экзамен отодвигается на более поздний срок, пункты сдачи в регионах закрыты.
Механизм проведения ЕГЭ до сих пор не понятен, подчеркнул ректор. В этих условиях он призвал «не допускать резких движений». Виктор Садовничий считает, что не смотря на все трудности, высшие учебные заведения сумеют справиться с приемом.
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