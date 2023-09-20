Госдуме предложили выдворять незаконно работающих мигрантов
Законопроект, предполагающий выдворение мигрантов из России за нарушение ряда статей Кодекса об административных правонарушениях, внесен в Госдуму представителями ЛДПР.
В числе таких нарушений, в частности, работа в России на незаконных основаниях, нарушения иммиграционных правил и пограничного режима.
По данным ТАСС, в разработке законопроекта приняли участие сенатор Елена Афанасьева.
В начале сентября сообщалось об изъятии у гражданина Таджикистана в Подмосковье 270 кг наркотиков, предположительно героина. Заслуженный юрист России Иван Соловьев говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о «стаях мигрантов», которые, по его мнению, занимают центральное место в наркопреступности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru