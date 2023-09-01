«Отрубить голову!»: Героиновый рекорд под Москвой связали со «стаями мигрантов»

Наркоторговля в России процветает за счет мигрантов, которым дали слишком много вольностей, заявил в интервью НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В МВД ранее сообщили об изъятии у иностранца в Подмосковье 270 кг наркотиков, предположительно героина. Это крупнейшая партия героина, изъятая в России за последнее время. По данным СМИ, мешки с наркотиками были найдены у гражданина Таджикистана.