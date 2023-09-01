«Отрубить голову!»: Героиновый рекорд под Москвой связали со «стаями мигрантов»
Изъяв партию в 270 кг героина, спецслужбы уберегли от наркотизации сразу несколько регионов России, сказал в эфире НСН юрист Иван Соловьев.
Наркоторговля в России процветает за счет мигрантов, которым дали слишком много вольностей, заявил в интервью НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В МВД ранее сообщили об изъятии у иностранца в Подмосковье 270 кг наркотиков, предположительно героина. Это крупнейшая партия героина, изъятая в России за последнее время. По данным СМИ, мешки с наркотиками были найдены у гражданина Таджикистана.
«Такая крупная партия - это огромная удача, думаю, эта разработка войдет в учебники. 270 кг героина на сегодняшний день – это не просто огромная сумма, а декриминализация нескольких областей страны в наркотическом отношении. Крупная партия говорит о том, что был заказ, значит есть рынок сбыта. Есть надежда, что и дальше мы будем такие крупные партии "обезглавливать". Это называется "отрубить голову" - изъять такую партию. Как раз только-только мы говорили про распространенность так называемых "закладок", во что вовлечена большая часть молодежи. Отрадно, что бьем не по посредникам, которые бегают и прячут где-то в трубах эти свертки, а по оптовикам и каналам распространения», – сказал Соловьев.
По его мнению, распространению наркотиков в России способствует «наглость» мигрантов.
«Те, кто занимается наркоторговлей, никуда не делись и не пошли добровольцами в зону СВО. Я уверен, что в структуре наркотической преступности мигранты занимают центральное место. Мы нашим партнерам, честно говоря, дали слишком много вольностей. Как они начинают вести себя здесь… это видно даже по поведению таксистов, которые абсолютно наглые стали на дорогах, пытаются поджимать, "наказать" кого-то. Они сбиваются в стаи и знают, что, если что, соберутся и своего отобьют. Это касается и других вопросов», - заключил собеседник НСН.
Накануне стало известно, что в подмосковном Одинцово толпа мигрантов избила 14-летнего подростка, который по ошибке помахал им рукой, приняв за знакомых, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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