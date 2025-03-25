Госдума запретила размещать рекламу на ресурсах экстремистских организаций
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, запрещающие размещение рекламы на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, которые вносятся в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», для граждан предусмотрен штраф в размере от 2,5 тысяч рублей, для юрлиц - до 500 тысяч рублей.
«Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей... их продолжают использовать для рекламы... Порой даже не задумываясь, деньги переводятся тем, кто намеренно вредит нашей стране», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, сообщает RT.
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