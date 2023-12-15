Госдума запретила нежелательным в России лицам учреждать НКО
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете для лиц, включенных в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, становиться учредителем или членом НКО.
Согласно документу, теперь учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из состава организаций из-за риска раскола или ликвидации религиозных организаций. Это положение было разработано после его обсуждения с Правовым управлением Московской Патриархии, передает РИА Новости.
Закон предусматривает, что если в НКО остался один учредитель, и он потерял связь с организацией, то в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. В противном случае организация будет ликвидирована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru