Госдума запретила нежелательным в России лицам учреждать НКО

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете для лиц, включенных в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, становиться учредителем или членом НКО.

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Согласно документу, теперь учредители религиозных организаций не смогут свободно выходить из состава организаций из-за риска раскола или ликвидации религиозных организаций. Это положение было разработано после его обсуждения с Правовым управлением Московской Патриархии, передает РИА Новости.

Закон предусматривает, что если в НКО остался один учредитель, и он потерял связь с организацией, то в течение трех месяцев одно из лиц, входящих в состав управления, может подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРЮЛ и стать учредителем. В противном случае организация будет ликвидирована.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума

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