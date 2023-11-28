ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Pussy Riot
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с России более 24 тысяч евро компенсации в пользу панк-группы Pussy Riot, сообщает РИА Новости.
Участницы коллектива заявили в суд, что российские власти отказали им в регистрации НКО из-за несоответствия поданных документов и статуса организации.
В ЕСПЧ решили, что указанные неточности в документах не давали властям права на отказ. В этой связи, Россия должна выплатить Надежде Толоконниковой (признана в РФ иноагентом), Марии Алехиной и Владимиру Рубашному по 7500 евро каждому, а также 1920 евро компенсации издержек.
Ранее Россия 16 сентября 2022 года официально вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, прекратив быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако в суде указали, что рассмотренное дело Pussy Riot относятся к периоду до этой даты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru