ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Pussy Riot

Участницы коллектива заявили в суд, что российские власти отказали им в регистрации НКО из-за несоответствия поданных документов и статуса организации.

В ЕСПЧ решили, что указанные неточности в документах не давали властям права на отказ. В этой связи, Россия должна выплатить Надежде Толоконниковой (признана в РФ иноагентом), Марии Алехиной и Владимиру Рубашному по 7500 евро каждому, а также 1920 евро компенсации издержек.

Ранее Россия 16 сентября 2022 года официально вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, прекратив быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако в суде указали, что рассмотренное дело Pussy Riot относятся к периоду до этой даты.

